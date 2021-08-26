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26.08.2021 14:24
Рубрика: Спорт

Ефимова выиграла заплыв на 25 метров у хоккеиста Сергачева

Текст: Максим Домчев

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова и двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Михаил Сергачев устроили соревнования в плавании на дистанции 25 м.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ефимова и Чикунова не смогли завоевать медаль на 100 м брассом

Ефимова преодолевала дистанцию своим коронным брассом, а хоккеист плыл кролем. Сразу со старта Ефимова вырвалась вперед и сумела опередить хоккеиста.

Виде заплыва Сергачев разместил на своей странице в Instagram. "Единственный раз в жизни, когда проигрывать было не обидно, а даже приятно. Спасибо за крутые эмоции", - прокомментировал ролик сам хоккеист.

По итогам дружеского соперничества Сергачев подарил Ефимовой свитер своего клуба "Тампа-Бэй" с автографами, а в ответ получил от пловчихи фирменную розовую шапочку.

Подписчики хоккеиста не скупились на забавные комментарии к этому видео. Один из них предположил, что Сергачев неизменно победил бы, если бы плыл баттерфляем.

"Тогда бы она меня на полбассейна обогнала", - ответил хоккеист.

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