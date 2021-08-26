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26.08.2021 21:41
Рубрика: Спорт

ЦСКА и "Спартак" проиграли свои матчи на Кубке мэра Москвы

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ЦСКА потерпел второе поражение на предсезонном Кубке мэра Москвы по хоккею. "Спартак" в своем матче пропустил девять шайб от "Куньлуня".

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
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После поражения от "Динамо" ЦСКА встречался с хабаровским "Амуром". В концовке первого периода Павел Карнаухов вывел армейцев вперед. Но во второй 20-минутке Игнат Коротких восстановил равенство в счете.

Хабаровчане вышли вперед на 46-й минуте после точного броска Владимира Бутузова, но почти сразу Никита Сошников счет сравнял. "Амур" сумел выйти вперед за шесть минут до конца третьего периода. Радан Ленц, как оказалось, забросил победную шайбу.

В другом матче турнира настоящее фиаско ожидало "Спартак". В матче против "Куньлуня" красно-белые пропустили девять шайб, сумев забросить лишь три.

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