Умер легендарный советский хоккеист Владимир Шадрин

Умер прославленный нападающий сборной СССР по хоккею и московского "Спартака" Владимир Шадрин. Об этом в четверг сообщил столичный клуб.

Двукратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону СССР было 73 года.

"Хоккейный клуб "Спартак" приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека. О времени и месте прощания с Владимиром Шадриным мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

В составе "Спартака" Шадрин выступал с 1965 по 1979 годы. В чемпионатах СССР он провел 445 матчей и забросил 213 шайб. В сборной СССР на чемпионатах мира, Европы и зимних Олимпийских играх на его счету 71 матч, в которых он забросил 45 шайб.

Шадрин с золотой медалью окончил специальную физико-математическую школу с программой по высшей математике. Позже с отличием окончил институт нефтехимической и газовой промышленности.

В возрасте 16 лет дебютировал за "Спартак" в чемпионате СССР. Первую в карьере шайбу забросил в ворота столичного "Динамо". Выступавший на позиции центрального нападающего Шадрин, по признанию партнеров, обладал отличными броском и умением отдать острую голевую передачу, всегда мужественно сражался на льду.

В легендарной Суперсерии 1972 года тройка Шадрина, в которую входили Александр Якушев и Евгений Зимин, стала самой результативной в составе сборной СССР.

Настоящим звездным часом Шадрина стала Олимпиада 1976 года в Инсбруке. В финале сборная СССР уступала 0:2 Чехословакии, и во втором периоде Виктор Жлуктов и Сергей Бабинов заработали удаления. На лед вышли защитники Юрий Ляпкин и Геннадий Цыганков, а вместе с ними тренер команды Борис Кулагин бросил в бой Шадрина. И эта тройка не дала соперникам ни одного шанса. Именно гол Шадрина позволил сократить разницу в счете. Тот матч советская команда выиграла со счетом 4:3 и завоевала титул олимпийских чемпионов.

Шадрин завершал карьеру игрока в Японии. До последних дней он всем сердцем переживал за любимый "Спартак".