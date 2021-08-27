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27.08.2021 12:03
Рубрика: Спорт

Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске

Текст: Максим Домчев

Восстанавливающемуся после травмы футболисту Юрию Жиркову запретили тренироваться на базе в Новогорске во время проведения сбора национальной команды России.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Жирков, являющийся свободным агентом, получил повреждение в стартовом матче Евро-2020 и проходит восстановление в Новогорске. Однако сейчас игроку запретили там тренироваться из-за сбора национальной команды России перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в "Спорт-Экспресс". "После занятия к Юрию подошел новый начальник сборной Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить", - написал он.

В РФС уже отреагировали на эту публикацию. Руководитель пресс-службы сборной России Самвел Авакян отметил, что такое решение принято из-за "ковидного протокола".

"Для начала нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех и подобный запрет, прежде всего, связан с "ковидным протоколом". "Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов Исполкома РФС, Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе", - сообщил он.

И после завершения сбора Жирков может вернуться в Новогорск.

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