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26.08.2021 12:04
Рубрика: Спорт

Тренер вратарей сборной России объяснил, почему приглашены пять голкиперов

Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, почему на сбор команды перед отборочными матчами чемпионата мира вызваны сразу пять вратарей.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
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По словам 61-летнего специалиста, кандидатов на эту позицию очень много, а времени для того, чтобы выбрать лучших очень мало. Именно этим и объясняется приглашение сразу пяти голкиперов.

"Если бы мог, вызвал бы семь вратарей, чтобы посмотреть всех в работе. Кого-то удалось посмотреть во время поездки в клубы, поговорил с некоторыми ребятами и их тренерами. Список был очень большой. Помимо тех, кого вызвал: Саша Беленов, Илья Лантратов, Стас Крицюк, Сослан Джанаев, Миша Кержаков. Любой из них может оказаться в сборной в ближайшее время. Хочу, чтобы все пятеро остались на сборе до его окончания - до 7 сентября. Вне зависимости от того, кто попадет в заявку", - цитирует слова Кафанова "Чемпионат".

Он отметил, что из нынешней пятерки вратарей только Андрей Лунев и Маринато Гилерме имеют опыт выступления на этом уровне.

Кафанов также отметил, что хотел бы поработать в сборной с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, но 35-летний футболист пока не намерен возвращаться в национальную команду.

"Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов, вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход - в первую очередь, в тренировочном процессе", - сказал он.

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