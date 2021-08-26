Тренер вратарей сборной России объяснил, почему приглашены пять голкиперов

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, почему на сбор команды перед отборочными матчами чемпионата мира вызваны сразу пять вратарей.

По словам 61-летнего специалиста, кандидатов на эту позицию очень много, а времени для того, чтобы выбрать лучших очень мало. Именно этим и объясняется приглашение сразу пяти голкиперов.

"Если бы мог, вызвал бы семь вратарей, чтобы посмотреть всех в работе. Кого-то удалось посмотреть во время поездки в клубы, поговорил с некоторыми ребятами и их тренерами. Список был очень большой. Помимо тех, кого вызвал: Саша Беленов, Илья Лантратов, Стас Крицюк, Сослан Джанаев, Миша Кержаков. Любой из них может оказаться в сборной в ближайшее время. Хочу, чтобы все пятеро остались на сборе до его окончания - до 7 сентября. Вне зависимости от того, кто попадет в заявку", - цитирует слова Кафанова "Чемпионат".

Он отметил, что из нынешней пятерки вратарей только Андрей Лунев и Маринато Гилерме имеют опыт выступления на этом уровне.

Кафанов также отметил, что хотел бы поработать в сборной с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, но 35-летний футболист пока не намерен возвращаться в национальную команду.

"Очень хотел вернуть Акинфеева в сборную. Тогда бы не пришлось просматривать столько кандидатов, вопрос с основным вратарем сборной отпал бы автоматически. Было большое желание поработать с талантливым голкипером такого уровня. Понимал, что к Игорю был бы нужен совсем другой подход - в первую очередь, в тренировочном процессе", - сказал он.