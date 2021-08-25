Уже на следующей неделе (1 сентября) сборная России по футболу проведет первый матч после провального чемпионата Европы - в рамках отборочного турнира первенства планеты-2022 наши примут хорватов.

После вылета с Евро-2020 стало понятно: национальной команде нужен новый главный тренер. Кандидатов на вакантную должность после отставки Станислава Черчесова было предостаточно. Назывались как иностранцы, так и российские специалисты. В какой-то момент казалось, что РФС сделал выбор в пользу опытного Курбана Бердыева, однако в итоге ставка была сделана на Валерия Карпина. Решение далеко не однозначное, хотя, возможно, именно Карпин сможет встряхнуть игроков и решить главную задачу - выйти на чемпионат мира.

У Карпина много как сторонников, так и противников. Аргументы что у тех, что у других весомые. Оппоненты Валерия Георгиевича сетуют на отсутствие трофеев у специалиста за 11 лет работы тренером. Безусловно, этот факт не говорит в пользу экс-полузащитника "Спартака", но в то же время не стоит забывать: кроме "красно-белых", с которыми Карпин дважды становился серебряным призером Премьер-лиги, все остальные его команды вряд ли можно было причислить к грандам. "Мальорка", армавирское "Торпедо", "Ростов" - эти клубы никогда не считались претендентами на завоевание титулов.

Поклонники Карпина указывают на то, что наставник весьма неплохо потрудился в "Ростове", сумел вывести дончан в еврокубки, поспособствовал прогрессу нескольких футболистов, в частности Эльдора Шомуродова, перешедшего этим летом в "Рому" к самому Жозе Моуринью. Валерий Георгиевич, как уже было сказано ранее, дважды брал "серебро" со "Спартаком", выводил "красно-белых" в Лигу чемпионов. Еще один плюс Карпина - он умеет работать под давлением. Будучи тренером спартаковцев, специалист прошел через разные ситуации.

72 матча провел за сборную Валерий Карпин, что является девятым результатом в истории команды

И все же получится ли у Карпина в новой должности - большой вопрос, ответ на который мы узнаем до конца нынешнего года.