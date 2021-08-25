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25.08.2021 21:14
Рубрика: Спорт

Гол Войнова принес победу "Динамо" над ЦСКА в Кубке мэра Москвы по хоккею

Текст: Максим Домчев

Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 3:2. Победу принес точный бросок защитника Вячеслава Войнова. В другом матче "Спартак" одолел "Витязь" - 2:1.

Фото: РИА Новости
Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в новом формате

В Москве на арене "Мегаспорт" стартовал турнир Кубка мэра Москвы по хоккею. В центральном матче первого игрового дня встречались столичные "Динамо" и ЦСКА.

Армейцы успешно начали встречу и на второй минуте вели со счетом 2:0. Точными бросками отметились Сергей Андронов и Йоаким Нордстрем. Удачный дебют не принес успеха. По ходу первого периода Андрей Педан отыграл одну шайба, во второй 20-минутке Эрик О'Делл восстановил равенство, а на 44-й минуте победу принес Вячеслав Войнов, заключивший контракт с "Динамо" в мае нынешнего года.

При этом Войнов не сумел доиграть встречу до конца. Он получил травму и покинул площадку. Главный тренер команды Андрей Кудашов пока не смог назвать степень тяжести повреждения.

Ранее в стартовом матче турнира "Спартак" переиграл "Витязь" - 2:1. В составе красно-белых отличились Александр Никишин и Якуб Ержабек. У проигравших гол на счету Федора Малыхина.

26 августа пройдут два матча кубка: ЦСКА сыграет с хабаровским "Амуром", а "Спартак" с "Куньлунь Ред Стар".

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