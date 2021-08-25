Кубок мэра Москвы пройдет в новом формате

Сегодня на столичной арене "Мегаспорт" стартует традиционный предсезонный турнир Кубок мэра Москвы по хоккею. Можно гарантировать, что нынешний 14-й розыгрыш трофея будет непохож на предыдущие.

Во-первых, изменился состав участников. К столичным ЦСКА, "Динамо", "Спартаку" и подмосковному "Витязю" в этом году добавились хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь".

- Было много вопросов по поводу приглашения новых участников, - поведал на вчерашней пресс-конференции, посвященной турниру, вице-президент Федерации хоккея Москвы Егор Замятнин. - Надеюсь, в год 75-летия отечественного хоккея Кубок мэра Москвы получится интереснее и привлечет зрителей.

Кстати, по антиковидным нормам, на каждом матче разрешено не более трех тысяч болельщиков.

Во-вторых, трофей будет разыгран в новом формате. Раньше это был круговой турнир. Теперь команды поделены на две группы. В одну из них вошли ЦСКА, "Динамо" и "Амур", в другую "Спартак", "Витязь" и "Куньлунь". В зависимости от занятых в этих группах мест будут сформированы пары в матчах за 1-2-е, 3-4-е и 5-6-е места. По поводу распределения команд, конечно, возникли вопросы. Ведь при таком раскладе исключен финал ЦСКА - "Динамо". "Зато эти две команды точно сыграют в группе. А вышли бы они в финал, еще не факт", - парировал Замятнин.

Любопытный момент: у всех участников Кубка мэра Москвы в межсезонье сменились тренеры. Это добавит изюминки турниру. Что касается состояния, в котором команды подошли к "генеральной репетиции" перед сезоном и задач, то у всех они разные.

"Это не тот турнир, на котором играют на жилах, но победить хотим. Костяк сформирован, возможно задействуем побольше молодежь", - под таким углом Кубок мэра рассматривает ЦСКА со слов помощника президента армейского клуба Алмаза Гарифуллина.

У динамовцев подход несколько иной. "Предыдущие игры были больше товарищеские, контрольные. А завтра начинается турнир. Как бы там ни было, победа в Кубке мэра - шаг к победе в Кубке Гагарина", - подчеркнул гендиректор "бело-голубых" Михаил Тюркин.

Для "Спартака", который этим летом перебрался в "Мегаспорт" с "Арены Легенд", Кубок мэра в какой-то степени особенный. "Турнир позволит опробовать арену в качестве домашней. Сыграем основным составом", - пообещал спортивный директор "красно-белых" Роман Беляев.

Обладатель прошлогоднего Кубка мэра "Витязь" постарается не повторить своих ошибок. "Приятно выиграть турнир. Главное, чтобы не было эйфории. У нас она тогда, к сожалению, наступила", - признал генменеджер подмосковной команды Игорь Варицкий.

Что касается новичков, отдельного внимания заслуживает "Куньлунь". Перед пекинским клубом стоит задача международного масштаба: ведь "Куньлунь" - базовый клуб сборной Китая, которая сыграет на домашних Олимпийских играх. "Многие игроки в КХЛ еще не играли, и Кубок мэра станет для них проверкой. Хотим набраться опыта через матчи с клубами КХЛ и подойти к уровню Олимпиады", - заявил гендиректор клуба Николай Феоктистов. Что ж, интересно будет последить, у кого из шестерых лучше получится реализовать поставленные задачи.