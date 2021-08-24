Дюков: Российский клубный футбол остался на уровне начала 2000-х годов

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков признал, что клубный футбол в нашей стране остался на уровне начала 2000-х годов, в то время, как другие чемпионаты продолжают развиваться.

Такое мнение глава РФС высказал в передаче "Футбол России" на канале "Россия-24". Дюков не считает, что клубный футбол в России деградировал.

"Мы остались где-то в нулевых годах. Европейский футбол ушел вперед, 8-10 лет назад, к испанскому футболу начали добавлять новые элементы. Появились новаторы из числа тренеров, они начали применять прессинг, контрпрессинг. Все это поменяло футбол, он стал интенсивнее. Мы, к сожалению, своевременно не отреагировали на это. Вот мы и имеем ситуацию, когда даже средние чемпионаты уходят вперед нас", - сказал Дюков. Он добавил, что для того, чтобы догнать их, важна роль тренеров и спортивных директоров.

"Нужно менять тренировочный процесс, критически смотреть на стиль, который проповедуют наши клубы", - сказал Дюков.

Глава РФС отметил, что в рейтинге ФИФА три года назад сборная России была 49-й, а сейчас на 41-й позиции, так что нельзя говорить о падении.

"Мы неудачно выступили на Евро, это факт, но если посмотреть на историю российского футбола, откатиться на 30 лет назад и попытаться посчитать наши достижения - победа над Францией, успех на Евро-2008 и успех на ЧМ-2018", - сказал он.

При этом, по мнению Дюкова, сборная страны не показывает стабильного результата, а играет вспышками. "Для того чтобы успешно выступать на протяжении какого-то периода времени, мало быть лидерами по стадионам и большим аренам. Мы должны быть в лидерах по массовости, подготовке тренеров и полях с манежами. По этим показателям мы середняки", - отметил он.

Глава РФС добавил, что работа в этом направлении ведется. Также реформы проходят и в детско-юношеском футболе, но для достижения результатов потребуется время.