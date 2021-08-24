Глава РФС считает, что у России нет своей тренерской школы

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что у России на данный момент нет своей тренерской школы. В эфире телеканала "Россия-24" он отметил, что в советское время такая школа была.

"Можно говорить о немецкой, итальянской школах тренеров, в свое время была и советская школа, наши тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру. Безусловно, такая наша школа нужна и ее нужно создавать", - сказал он.

При этом российской школы тренеров, по мнению Дюкова, сейчас нет. "Если говорить о тренерской школе, ее в настоящий момент у нас нет. Есть российские тренеры, и если говорить о школе как о некоем институте, то школа предполагает наличие каких-то последователей, идей, философии, убеждений, принципов, и дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей, принципов", - сказал он.

Глава РФС рассказал, что в академии РФС, где проходят обучение тренеры, начали пересматривать новые образовательные программы, которые отражают современные тенденции в футболе. И уже начиная с сентября начнется обучение.