Дюков уверен, что детские тренеры должны получать больше

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уверен, что детские тренеры должны зарабатывать больше.

"Детские тренеры - это очень важно. Можно иметь блестящую инфраструктуру, но очень важно, кто работает с детьми. Тренеры должны получать больше - в этом направлении мы будем вести работу", - сказал он.

Дюков отметил, что детско-юношеские школы числятся на балансах регионов, а в региональных футбольных центрах, к которым имеет прямое отношение РФС, рассматриваются варианты с доплатой для специалистов.

Глава РФС также считает, что помимо повышения заработной платы для детских тренеров важна и мотивация. При этом сейчас действует практика, когда тренеры для достижения результата не работают над развитием индивидуальных качеств игроков, а работают на достижение результата.

"Это не способствует развитию игроков. Для того чтобы изменить систему мотивации и тренеры начали получать свою зарплату в зависимости от того, каких игроков подготовили, мы совместно с Минспорта пытаемся реализовать проект по изменению системы оценки эффективности работы тренеров в командных видах спорта", - сказал Дюков.