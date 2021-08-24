Новости

Опрос: Каждый третий российский школьник провел каникулы дома 09:27
Netflix до конца года выпустит 43 новых фильма 09:15
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли два человека 09:13
Фильм Александры Бутор "Мишень" покажут на "Окне в Европу" 09:10
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года 09:08
Дебаты на "Первом" начались с вопросов демографии и безопасности 09:03
"Босс-молокосос 2" возглавил российский прокат 09:02
ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений 09:00
Дюков: Российский клубный футбол остался на уровне начала 2000-х годов 08:55
Сан-Паулу вводит паспорта вакцинации 08:50
"Привет, Питер!": вышел трейлер "Человека-паука 3" на русском языке 08:34
Дюков уверен, что детские тренеры должны получать больше 08:32
Глава РФС считает, что у России нет своей тренерской школы 07:58
В Чите закрыли детский сад после отравления детей 06:35
Тропический шторм "Омаис" обрушился на Южную Корею 06:23
Погода в Москве 24 августа: Преимущественно без осадков и до +21 градуса 06:07
Онколог рассказал о жалобе пациентов перед диагнозом "рак желудка" 05:53
Власти США пообещали привить от COVID-19 эвакуированных из Афганистана 05:35
В Приморье военные установили рекорд на конкурсе "Морской десант" 05:10
Селевой поток повредил газопровод в Дагестане 04:50
Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов 04:33
Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек 03:50
Врач Водовозов описал порядок действий после контакта с больным COVID-19 03:25
Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника 02:50
В Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров введен режим ЧС 02:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 08:32
Рубрика: Спорт

Дюков уверен, что детские тренеры должны получать больше

Текст: Максим Домчев

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уверен, что детские тренеры должны зарабатывать больше.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Глава РФС считает, что у России нет своей тренерской школы

"Детские тренеры - это очень важно. Можно иметь блестящую инфраструктуру, но очень важно, кто работает с детьми. Тренеры должны получать больше - в этом направлении мы будем вести работу", - сказал он.

Дюков отметил, что детско-юношеские школы числятся на балансах регионов, а в региональных футбольных центрах, к которым имеет прямое отношение РФС, рассматриваются варианты с доплатой для специалистов.

Глава РФС также считает, что помимо повышения заработной платы для детских тренеров важна и мотивация. При этом сейчас действует практика, когда тренеры для достижения результата не работают над развитием индивидуальных качеств игроков, а работают на достижение результата.

"Это не способствует развитию игроков. Для того чтобы изменить систему мотивации и тренеры начали получать свою зарплату в зависимости от того, каких игроков подготовили, мы совместно с Минспорта пытаемся реализовать проект по изменению системы оценки эффективности работы тренеров в командных видах спорта", - сказал Дюков.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Российский футбольный союз