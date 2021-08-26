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26.08.2021 17:12
Рубрика: Спорт

СМИ: Роналду стал игроком "Манчестер Сити"

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Сити".

Фото: twitter.com/rostovfc
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Об этом сообщает португальский журналист Гонсало Лопес со ссылкой на свой источник. В Twitter Лопес сообщил, что сделка между клубами уже завершена, но пока команды не сообщают о переходе 36-летнего Роналду.

Как ранее сообщалось, португалец подпишет с английским клубом контракт на два года, по которому будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Это в два раза меньше, чем его зарплата в "Ювентусе".

Контракт Роналду с итальянским клубом истекает летом следующего года. В "Ювентус" он перешел в 2018 году из мадридского "Реала".

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