СМИ: Роналду стал игроком "Манчестер Сити"

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду перешел в английский "Манчестер Сити".

Об этом сообщает португальский журналист Гонсало Лопес со ссылкой на свой источник. В Twitter Лопес сообщил, что сделка между клубами уже завершена, но пока команды не сообщают о переходе 36-летнего Роналду.

Как ранее сообщалось, португалец подпишет с английским клубом контракт на два года, по которому будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Это в два раза меньше, чем его зарплата в "Ювентусе".

Контракт Роналду с итальянским клубом истекает летом следующего года. В "Ювентус" он перешел в 2018 году из мадридского "Реала".