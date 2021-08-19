Новости

Ярославский поселок напечатают на 3D-принтере 16:40
ДОМ.РФ прогнозирует рост ипотечных ставок не более чем до 9% 16:32
На будущей трассе М-12 сконцентрировано 3,5 тысячи единиц техники 16:29
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет 16:28
Премьер Киргизии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане 16:27
На выборах в Госдуму зарегистрировано почти шесть тысяч кандидатов 16:13
Суд в Москве утвердил штрафы для Facebook на 17 млн рублей 16:12
В Швейцарии стартовала инициатива в пользу сохранения наличных денег 16:08
Видео: звезды "Игры престолов" назвали самые травмирующие сцены сериала 16:07
ЕС признает ковид-сертификаты Украины и Турции 15:58
ЦИК: Почти миллион россиян хочет проголосовать на выборах онлайн 15:57
В Воронеже наградили волонтеров, спасавших людей после взрыва автобуса 15:45
В горах Сочи нашли подпольный склад с самодельным алкоголем 15:42
ВС РФ признал законным снятие Грудинина с выборов из-за зарубежных активов 15:36
Эксперт рассказал, как продавать и покупать ипотечные квартиры без риска 15:30
"Ростов" в шутку представил Роналду в качестве игрока клуба 15:22
В Крыму гостиничный бизнес прокредитуют под 3-5 процентов 15:19
Тим Роббинс сыграет главную роль в сериале-антиутопии "Бункер" 15:16
В зоопарке Уфы енот напал на годовалого ребенка 15:07
Названы самые высокооплачиваемые голливудские звезды 15:07
Армейские международные игры впервые пройдут в Арктике 14:59
МЧС усилило группировку в якутском заповеднике "Ленские столбы" 14:58
На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию техсистем 14:45
В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары и ветра 14:39
В Подмосковье изъяли свыше 20 килограммов синтетических наркотиков 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 15:22
Рубрика: Спорт

"Ростов" в шутку представил Роналду в качестве игрока клуба

Текст: Артур Нанян

Пресс-служба "Ростова" в шутку презентовала в своем аккаунте в Twitter форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в качестве новичка дончан.

Криштиану Роналду готов покинуть "Ювентус"

Публикация стала отсылкой к третьему комплекту формы итальянского клуба, который выполнен в желто-сине-белых цветах и напоминает экипировку "Ростова". Формально креативщики из российской команды убрали с формы "Ювентуса" обозначения спонсоров, а также заменили логотип "Старой синьоры" на свой.

Напомним, что чуть ранее Роналду выступил с заявлением относительно своего будущего. Португалец подчеркнул: вопреки слухам, он не собирается возвращаться в мадридский "Реал" и, по всей видимости, доиграет до конца контракта в "Ювентусе". Соглашение Криштиану с итальянцами истекает летом 2022 года.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Криштиану Роналду