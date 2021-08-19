"Ростов" в шутку представил Роналду в качестве игрока клуба

Пресс-служба "Ростова" в шутку презентовала в своем аккаунте в Twitter форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в качестве новичка дончан.

Публикация стала отсылкой к третьему комплекту формы итальянского клуба, который выполнен в желто-сине-белых цветах и напоминает экипировку "Ростова". Формально креативщики из российской команды убрали с формы "Ювентуса" обозначения спонсоров, а также заменили логотип "Старой синьоры" на свой.

Напомним, что чуть ранее Роналду выступил с заявлением относительно своего будущего. Португалец подчеркнул: вопреки слухам, он не собирается возвращаться в мадридский "Реал" и, по всей видимости, доиграет до конца контракта в "Ювентусе". Соглашение Криштиану с итальянцами истекает летом 2022 года.