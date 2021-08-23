Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам

Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на проходящем в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии чемпионате Европы.

В понедельник россиянки встречались с командой Бельгии. С превеликим трудом россиянки выиграли стартовую партию - 31:29. Во втором сете сборная России также была сильнее - 25:21.

Поверив в близкую победу, в третьей партии россиянки уступили почти без борьбы - 13:25. В следующем игровом отрезке удалось навязать борьбу, но команды Бельгии снова оказалась сильнее - 25:22. В решающем сете бельгийки довели встречу до победы - 15:11.

В составе российской команды 29 очков на счету Арины Федоровцевой.

В следующем матче сборная России 25 августа сыграет с командой Сербии.