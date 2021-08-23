Посол Японии в РФ рассказал о прошедших Играх и стартующей Паралимпиаде

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки (слева) хорошо знаком со спортом и с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Фото: Предоставлено посольством Японии в РФ

Господин посол, сначала попробуем вернуться немного назад, к Токийским Играм-2020. Как вы их оцениваете? Не считаете ли, что проводить их было все же рискованно? Благодаря чему организаторы справились со всеми трудностями?

Тоёхиса Кодзуки: Игры-2020 были отложены на год и превратились в турнир с различными ограничениями. Но мы, как принимающая страна, смогли выполнить свои обязательства. Благодарим всех участников Игр и всех, кто поддержал Олимпиаду.

Противодействие коронавирусной инфекции стало самой важной задачей Олимпийских игр. Для успеха Олимпиады мы посчитали важным сделать так, чтобы ее участники и жители Японии могли встретить Игры с чувством безопасности. Мы тщательно выполняли все введенные меры, связанные с этим мероприятием. Например, в Олимпийской деревне проводились регулярные проверки и строгий контроль за действиями ее жителей, чтобы свести к минимуму их контакты с другими людьми. Мы осуществили эти усилия по обеспечению безопасных и надежных условий в тесном сотрудничестве с правительством Токио, Организационным комитетом, МОК и другими организациями.

Ожидали ли такого успеха от своих спортсменов? Как оцениваете выступления россиян?

Тоёхиса Кодзуки: На этой Олимпиаде Япония, будучи принимающей страной, смогла выиграть самое большое количество медалей за всю историю. Сборная ОКР заняла третье место по общему количеству завоеванных медалей и пятое место по количеству золотых медалей. Я знаю, что это лучший результат, чем на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро-2016 и в Лондоне-2012. Уверен, многие россияне болели за своих спортсменов по телевизору и были в восторге от их выступлений, где они выкладывались на полную. Признаюсь, что и я сам был в восторге.

Выступления спортсменов ОКР также привлекли внимание японцев. Хочу отметить некоторые из запомнившихся событий. В первую очередь скажу о мужской спортивной гимнастике. Ваша сборная заняла первое место в командном многоборье, а японский гимнаст - в личном. Между двумя сборными развернулась жаркая борьба, которая впечатлила многих японцев. К сожалению, Дайки Хасимото, который стал победителем в личном многоборье, подвергся незаслуженной клевете от некоторых людей в социальных сетях. Но я был тронут, узнав, что Никита Нагорный, бронзовый призер, на пресс-конференции специально похвалил талант молодого японца. Об этом в положительном ключе сообщалось во многих японских СМИ.

Кроме того, знаете ли вы, что золотая медалистка по дзюдо среди женщин в весовой категории до 78 кг Сери Хамада развила свой талант, повстречавшись с российским единоборством - самбо? Она оттачивала мастерство вместе с российскими спортсменами на сборах в "Самбо-70". Думаю, это помогло ей завоевать "золото".

Содействие японско-российским обменам посредством спорта - одна из важных обязанностей посла Японии в России, и самым радостным итогом для меня стало ощущение дружбы между японскими и российскими спортсменами на Олимпийских играх.

Паралимпиада будет проходить в сложное время. Действует ли по-прежнему в Токио режим ЧС - чрезвычайной ситуации? Отступил ли вирус? Будет ли режим пребывания столь же строг для паралимпийцев, как и для олимпийцев?

Тоёхиса Кодзуки: Из-за увеличения числа инфицированных 17 августа японское правительство решило продлить этот период до 12 сентября для шести префектур, включая Токио, где уже введен режим чрезвычайной ситуации. Чтобы сделать турнир безопасным и спокойным, в отношении спортсменов-паралимпийцев будет применяться тот же самый свод правил поведения, определяющий меры инфекционного контроля на Токийских Играх, что и в отношении спортсменов-олимпийцев.

Что необычного, принципиально нового увидим мы на этой Токийской Паралимпиаде?

Тоёхиса Кодзуки: Название "Паралимпийские игры" впервые было использовано на Токийской Олимпиаде 1964 года. Таким образом, Токио станет первым городом в мире, который примет летние Паралимпийские игры уже во второй раз. Готовясь к нынешнему турниру, Япония продвигает различные "безбарьерные" меры. Я думаю, что эти Игры станут хорошей возможностью надежно передать "дух отсутствия барьеров между сердцами людей". Это послужит реализации "симбиотического" общества, в котором все, включая лиц с ограниченными возможностями и без, пожилых и молодежь, смогут жить вместе, помогая друг другу.

Тоёхиса Кодзуки: Дзюдоистка Сори Хамада развила талант, повстречавшись с единоборством самбо, оттачивала мастерство вместе с россиянами на сборах в "Самбо-70". Это помогло ей взять "золото" Олимпиады

Город - организатор Игр-2020 и Паралимпиады, вся Япония сделали немало для успешного их проведения в невиданно непростой обстановке. В чем, на ваш взгляд, заключается сила спорта? И какое послание вы хотите донести до мира, проведя эти состязания?

Тоёхиса Кодзуки: Спортсмены, которые смело бросают вызов большим достижениям и которые были соперниками во время соревнований, спешат похвалить выступления друг друга. Я почувствовал, что такое отношение вызывает восторг и желание болеть за этих спортсменов независимо от национальности или цвета медали, и так рождаются крепкие связи и общее единство. Я думаю, что именно в этом и заключается сила спорта.

Именно сейчас, когда мир столкнулся с большими трудностями, мы можем сделать турнир успешным, преодолев эту непростую ситуацию благодаря своим усилиям и мудрости. Тогда мир, разделенный коронавирусом, снова объединится благодаря "силе спорта", и это даст свет надежды на новый старт мира. Именно это нам хотелось показать всему миру.

Где будем смотреть

24 августа, вторник, "Матч ТВ"

14.00-16.50. Церемония торжественного открытия Паралимпиады. Прямая трансляция.