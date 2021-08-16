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16.08.2021 15:14
Рубрика: Спорт

На Паралимпиаде омичи будут бороться за медали в четырех видах спорта

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Минспорта Омской области Фото: Минспорта Омской области
Фото: Минспорта Омской области

На летних Паралимпийских играх в Токио Омскую область представят шесть спортсменов. Александр Кузюков и Юлия Майя - в фехтовании, Александр Работницкий - в легкой атлетике, Елизавета Сидоренко и Вероника Медчаинова - в плавании, Оксана Березовская - в пулевой стрельбе. Опыт у региональной школы есть - на счету омичей два десятка олимпийских наград.

Фото: REUTERS
Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

- В плавании, пулевой стрельбе и фехтовании у нас традиционно сильные спортсмены, - считает региональный министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. - Спасибо омскому центру паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. Работа здесь построена так, что всегда есть шансы на победу в престижных турнирах.

- 20 медалей уже заработали наши спортсмены на Паралипийских играх, - дополняет директор центра Сергей Ещенко.

Благодаря нацпроекту "Демография" центр приобрел дорогостоящее оборудование. Оснащение и экипировка у омичей также на уровне мировых.

Сейчас омские фехтовальщики, стрелки и легкоатлеты находятся на сборах в Москве. Пловцы - в Южно-Сахалинске.

- Наши девушки, можно сказать, запрыгнули в последний вагон, - сообщила тренер по плаванию Татьяна Бакшеева. - На этапе Кубка мира, где проходил отбор, они успешно выполнили новый класс, попали в сборную. Настрой боевой. Задача-минимум - попасть в число призеров.

До старта Игр-2020 остаются считаные дни. Паралимпиада в Японии стартует 24 августа и завершится 5 сентября. Вместе с атлетами в Токио отправятся три тренера-омича.

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