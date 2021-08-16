Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

В ближайшее время на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и членов Международного паралимпийского комитета (МПК) об этом будет объявлено официально.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску болельщиков на массовые мероприятия. По этой причине большинство соревнований на Олимпиаде в японской столице, которая проходила с 23 июля по 8 августа, прошли без зрителей. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.