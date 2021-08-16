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16.08.2021 13:30
Рубрика: Спорт

Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Текст: Артур Нанян
Организаторы Паралимпиады в Токио решили отказаться от допуска болельщиков на соревнования, информирует агентство Kyodo со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В ближайшее время на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и членов Международного паралимпийского комитета (МПК) об этом будет объявлено официально.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску болельщиков на массовые мероприятия. По этой причине большинство соревнований на Олимпиаде в японской столице, которая проходила с 23 июля по 8 августа, прошли без зрителей. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Спорт Паралимпийский спорт Паралимпийские игры в Токио