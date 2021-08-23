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23.08.2021 21:09
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане

Текст: Максим Домчев

Экс-чемпион UFC принес извинения афганскому народу за отказ от комментария по ситуации в стране.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА

В понедельник Нурмагомедов высказал сожаление о том, что ранее отказался комментировать ситуацию в Афганистане, из-за чего был раскритикован в соцсетях болельщиками из этой страны.

"Реакция была на то, что я не хотел политические моменты комментировать. Да, конечно, я получил бурную реакцию от моих болельщиков, от афганцев. Я пересмотрел свой ответ. Думаю, было неправильно сказать, что то, что за тысячу километров творится, меня не касается", - цитирует Нурмагомедова "Матч ТВ".

Непобедимый экс-чемпион UFC отметил, что у него тесная связь с афганским народом и он не комментировал лишь политику. Нурмагомедов надеется, что его простят.

"Если я на самом деле их чем-то обидел, хотел бы принести извинения. Мне не стыдно перед ними извиняться. Любой человек может сделать ошибку. Я просто не хотел комментировать политическую обстановку. Да, этот народ очень многострадальный, многое видели на своем веку. Конечно, народу за это больно, переживаешь. Просто хочу пожелать им всего самого наилучшего, - сказал Нурмагомедов .

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