Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что самым ненужными людьми в смешанных единоборствах являются девушки, выносящие таблички с номерами раундов. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной турниру памяти его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Он добавил, что на этих соревнованиях ринг-герлз не будет.

"Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди", - приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Он добавил, что это его мнение, которое он никому не навязывает. Экс-чемпион UFC добавил, что он не против женщин.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится в Москве 17 сентября.