Сборная Хорватии вырвала победу у Словакии

Национальная команда Хорватии по футболу обыграла на выезде Словакию, забив единственный мяч на 86-й минуте - 1:0.

После поражения в стартовом туре отборочного цикла ЧМ-2022 от Словении (0:1), хорваты набрали десять очков из 12 возможных и делят лидерство в группе "H" с Россией. Справедливости ради, вчерашний матч в Братиславе должен был закончиться вничью, но уже в концовке три очка "шашечкам" принес точный удар Марсело Брозовича.

Ситуация в турнирной таблице группы "Н" следующая: у России с Хорватией в активе по десять очков, далее идет Словения (семь очков), Словакия (шесть) и Мальта с Кипром (по четыре очка). В следующем туре во вторник Россия примет Мальту, Хорватия встретится дома со словенцами, а словаки примут киприотов.