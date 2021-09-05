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05.09.2021 00:15
Рубрика: Спорт

Сборная Хорватии вырвала победу у Словакии

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Национальная команда Хорватии по футболу обыграла на выезде Словакию, забив единственный мяч на 86-й минуте - 1:0.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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После поражения в стартовом туре отборочного цикла ЧМ-2022 от Словении (0:1), хорваты набрали десять очков из 12 возможных и делят лидерство в группе "H" с Россией. Справедливости ради, вчерашний матч в Братиславе должен был закончиться вничью, но уже в концовке три очка "шашечкам" принес точный удар Марсело Брозовича.

Ситуация в турнирной таблице группы "Н" следующая: у России с Хорватией в активе по десять очков, далее идет Словения (семь очков), Словакия (шесть) и Мальта с Кипром (по четыре очка). В следующем туре во вторник Россия примет Мальту, Хорватия встретится дома со словенцами, а словаки примут киприотов.

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