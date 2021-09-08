Новости

Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 20% по сравнению с 2019 годом 13:31
Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят компенсации 13:10
В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро 13:09
В столице объявили "желтый уровень" погодной опасности 13:08
Путин получил доклад о гибели Зиничева 13:01
Автомобили массового сегмента начали попадать под "налог на роскошь" 13:01
Воробьев не исключает обрушение еще одного этажа в доме в Ногинске 12:59
СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября 12:59
Устройства с Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы Google с 27 сентября 12:58
Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике 12:57
Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет 12:53
Путин принял доклад Воробьева по Ногинску 12:51
Путин примет участие в праздновании Дня Москвы 12:49
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом 12:48
Аксаков не исключил мирового кризиса через два года 12:39
До конца года в РФ введут в эксплуатацию около 70 спортивных объектов 12:30
В "Яндексе" рассказали о последствиях DDoS-атаки 12:21
Оперштаб: В Москве выявлено 1269 новых случаев COVID-19 12:17
Количество записавшихся на онлайн-голосование превысило 2 млн человек 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 12:59
Рубрика: Спорт

СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября

Текст: Максим Домчев

Международная федерация футбола до 14 сентября запретила бразильским легионерам "Зенита" Малкому и Клаудиньо принимать участие в матчах за клуб.

Фото: NELSON ALMEIDA / AFP
ФИФА выступила с заявлением по матчу Бразилия - Аргентина

Из-за этого решения Малком и Клаудиньо не смогут помочь "Зениту" в ближайшем матче РПЛ против грозненского "Ахмата", а также пропустят стартовую встречу Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, соответствующее решение уже отправлено в Российский футбольный союз и клуб.

Ранее Бразильская конфедерация футбола пожаловалась на "Зенит" в ФИФА после того, как клуб отозвал обоих игроков из национальной сборной перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Российский футбольный союз