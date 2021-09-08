СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября

Международная федерация футбола до 14 сентября запретила бразильским легионерам "Зенита" Малкому и Клаудиньо принимать участие в матчах за клуб.

Из-за этого решения Малком и Клаудиньо не смогут помочь "Зениту" в ближайшем матче РПЛ против грозненского "Ахмата", а также пропустят стартовую встречу Лиги чемпионов против лондонского "Челси".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, соответствующее решение уже отправлено в Российский футбольный союз и клуб.

Ранее Бразильская конфедерация футбола пожаловалась на "Зенит" в ФИФА после того, как клуб отозвал обоих игроков из национальной сборной перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.