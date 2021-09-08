Волейболисты РФ победили Северную Македонию в последнем матче группы на ЧЕ

В заключительном матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу мужская сборная России переиграла команду Северной Македонии в трех партиях. Россияне, уже гарантировавшие себе место в плей-офф, добились более чем уверенной победы.

Уже в первой партии преимущество нашей команды было подавляющим - 25:15. Во втором сете соперник сумел набрать всего 13 очков. В заключительном отрезке встречи россияне победили 25:18.

В составе сборной России самым результативным стал Кирилл Клец, набравший 15 очков. 12 на счету Артема Вольвича.

Окончательно места в группах и сетка плей-офф определятся после того, как будут сыграны заключительные матчи.