Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу

Во вторник, 7 июля, мужская сборная России по волейболу встречалась в матче четвертого тура в группе С чемпионата Европы со сборной Испании. Россияне обыграли противника в четырех сетах. Напомним, что на старте турнира наша команда потерпела неожиданное поражение, а затем одержала две победы.

Соперники обменялись выигранными партиями с одинаковым счетом 25:20. Начиная с третьего сета, преимущество россиян было более чем очевидным - 25:16, 25:17 - третья победа на турнире.

Самым результативным в составе победителей стал Егор Клюка, набравший 27 очков.

В среду российская команда сыграет против Северной Македонии.