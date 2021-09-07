Новости

В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
В Ростове скончался известный историк и археолог Владимир Кияшко 20:08
Стала известна дата презентации нового iPhone 20:04
Названы самые высокооплачиваемые профессии для самозанятых 20:02
Володин рассказал о строительстве инфекционной больницы в Саратове 19:59
В Хакасии вспыхнул пожар вблизи дома отшельницы Агафьи Лыковой 19:48
ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса 19:28
Курс биткоина резко упал 19:20
В США спорят о необходимости бустерных доз при вакцинации от COVID-19 19:16
Умер Нино Кастельнуово, сыгравший главную роль в "Шербурских зонтиках" 19:13
Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД на Комсомольской площади 18:57
Директор курской школы вырвал серьгу из уха ученика 18:52
Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира 18:44
Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов 18:43
В Петербурге прочтут имена погибших в блокаду 18:40
Джилл Байден вернется на работу с полным рабочим днем 18:39
ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу 18:30
МИД: На объявлении правительства Афганистана будет представитель РФ 18:15
Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ 17:59
На торги выставляется шляпа Наполеона 17:55
Нобелевский лауреат открывает в МФТИ научный центр 17:52
В Сербии увековечат память о русских добровольцах 17:46
Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 20:09
Рубрика: Спорт

Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу

Текст: Максим Домчев

Во вторник, 7 июля, мужская сборная России по волейболу встречалась в матче четвертого тура в группе С чемпионата Европы со сборной Испании. Россияне обыграли противника в четырех сетах. Напомним, что на старте турнира наша команда потерпела неожиданное поражение, а затем одержала две победы.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Волейболисты сборной России обыграли финнов на Евро-2021

Соперники обменялись выигранными партиями с одинаковым счетом 25:20. Начиная с третьего сета, преимущество россиян было более чем очевидным - 25:16, 25:17 - третья победа на турнире.

Самым результативным в составе победителей стал Егор Клюка, набравший 27 очков.

В среду российская команда сыграет против Северной Македонии.

Спорт Волейбол