Волейболисты сборной России обыграли финнов на Евро-2021

Серебряный призер недавней Олимпиады мужская сборная России слабо начала свое выступление на чемпионате Европы. Матчи предварительного этапа в группе "С" наша команда проводит на родине своего главного тренера Туомаса Саммелвуо. Играем в Финляндии, в городе Тампере.

В первой встрече грянула сенсация. Россияне неожиданно уступили Турции со счетом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25). Трудно найти объяснение этому поражению. Раньше в противостоянии с турками наша команда никаких проблем никогда не испытывала. Турецкая сборная элементарно ниже уровнем. Однако, похоже, у большинства подопечных Саммелвуо после Олимпиады накопилась колоссальная усталость, да и с мотивацией есть определенные сложности.

Из-за пандемии международный календарь соревнований сбился, выглядит совершенно непривычно. Естественно, что на чемпионате Европы самыми свежими на площадку выходят команды, не выступавшие ни в марафонской Лиге наций, ни на Олимпийских играх. В это число входит и наш первый соперник Турция. Сборная Нидерландов в Лиге Наций сражалась, однако в Токио ее не было. Россияне в своем втором матче переиграли "оранжевых" с огромным трудом, потеряв, возможно, драгоценное очко в турнирной таблице - 3:2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13).

Победа в игре с командой, которая уже давно не входит ни в мировую, ни в континентальную элиту, далась с огромным трудом. Львиную долю очков России принесли Дмитрий Волков (21) и Егор Клюка (20). Хорош был на блоке Иван Яковлев, у него семь результативных действий на сетке, а всего он выиграл 14 мячей. У Нидерландов отличился выступающий в итальянском клубном чемпионате Нимир Абдель-Азиз - 32 очка.

В воскресенье наша сборная в третьей игре встречалась с хозяевами группы "С" финнами. Итоговый счет матча - 3:1 (22:25, 25:15, 25:13, 25:17) в пользу россиян. Скорее всего, свою игру обретем ближе к плей-офф, куда попадут по квартету лучших участников от каждой группы предварительного этапа. Матчи проходят в Тампере, Остраве (Чехия), Таллине (Эстония) и Кракове (Польша).