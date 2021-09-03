Сборная России завоевала 107 медалей за 10 дней Паралимпиады в Токио

В десятый день Игр сборная России завоевала 10 медалей. Две из них оказались золотыми, шесть - серебряными и две бронзовыми.

Золото досталось мужской эстафетной команде в плавании на 100 м вольным стилем и еще одному представителю этого вида спорта Роману Жданову. Четыре "серебра" на счету легкоатлетов Александры Могучей, Александры Ручкиной, Алексея Кузнецова и Александра Работницкого. Также отличились гребец Леонид Крылов и пловчиха Виктория Ищиулова.

Бронза у легкоатлетки Елены Горловой и пловца Романа Макарова.

Сборная России имеет в своем активе 34 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовых награды и в общекомандном зачете занимает четвертое место, пропустив вперед американцев. Лидирует Китай - 85-52-46, на второй позиции Великобритания - 37-34-40.

Россияне завоевали в сумме 107 медалей, что на пять больше, чем на Играх в Лондоне, результат которых был перебит в Токио.