Сборная России установила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

Сборная России на Паралимпиаде в Токио завоевала 105-ю медаль, победив в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Это 34-я золотая награда российских спортсменов.

В пятницу российские спортсмены побили рекорд по числу завоеванных медалей на Паралимпийских играх и продолжают улучшать это достижение.

Предыдущий рекорд был установлен в Лондоне, где команда завоевала 102 награды. В пятницу россияне уже достигли отметки в 105 медалей.

34-е золото для команды добыли пловцы, победившие в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе команды выступали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев. Их результат - 4 минуты 6,59 секунды.

Серебро досталось команде Австралии, бронза у итальянцев.