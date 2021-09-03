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03.09.2021 14:49
Рубрика: Спорт

Сборная России установила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

Текст: Максим Домчев
Сборная России на Паралимпиаде в Токио завоевала 105-ю медаль, победив в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Это 34-я золотая награда российских спортсменов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В пятницу российские спортсмены побили рекорд по числу завоеванных медалей на Паралимпийских играх и продолжают улучшать это достижение.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Предыдущий рекорд был установлен в Лондоне, где команда завоевала 102 награды. В пятницу россияне уже достигли отметки в 105 медалей.

34-е золото для команды добыли пловцы, победившие в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В составе команды выступали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев. Их результат - 4 минуты 6,59 секунды.

Серебро досталось команде Австралии, бронза у итальянцев.

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