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Идет  день олимпиады
02.09.2021 21:55
Рубрика: Спорт

Роман Жданов станет знаменосцем команды РФ на закрытии Паралимпиады

Накануне стало известно имя знаменосца российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. Она пройдет 5 сентября.
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как сообщил агентству ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, честь нести флаг доверена пловцу Роману Жданову:

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Сборная России опустилась на третье место в общем зачете Паралимпиады

- Жданов был утвержден знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Роман успешно выступает в Токио, хотя, признаюсь, выбор дался непросто. В нашей команде много спортсменов, которые смогли проявить себя и показать высокий результат. Напомним, что Жданов в столице Японии выиграл заплыв 50 метров брассом, установив новый мировой рекорд - 46,49 с. Дистанцию 150 метров в комплексе Жданов преодолел за 2 мин 12,17 с, побив свое собственное достижение, установленное в мае 2021-го.

По результатам заплыва копилка спортсмена пополнилась еще одной наградой высшей пробы. На стометровке вольным стилем паралимпиец пришел к финишу третьим. А "бронза" на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S4 стала четвертой медалью Жданова на Паралимпиаде.

Тем временем министр спорта России Олег Матыцин рассказал журналистам, какие премиальные полагаются отечественным спортсменам, которые завоюют награды на зимней Олимпиаде в Пекине.

По словам министра, за медали на зимней Олимпиаде спортсмены получат точно так же, как на Играх в Токио: 4 миллиона рублей - за "золото", 2,5 миллиона - за "серебро" и 1 миллион 700 тысяч - за "бронзу". Игры в Пекине запланированы на 2022 год с 4 по 20 февраля.

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