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02.09.2021 17:12
Рубрика: Спорт

Сборная России опустилась на третье место в общем зачете Паралимпиады

Текст: Максим Домчев
Российская команда уступила второе место в общекомандном зачете Паралимпийских игр в Токио.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В девятый день Паралимпиады российские спортсмены завоевали восемь медалей. В четверг спортсмены из России не сумели ни разу подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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При этом были завоеваны три серебряные медали. Их обладателями стали пловцы Вячеслав Емельянцев и Валерия Шабалина, а также Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян в комбинированной эстафете 4х100 м.

Пловцы также смогли завоевать три бронзы - отличились Владимир Даниленко, Александр Скалиух и Вячеслав Ленский. Также на третью ступень пьедестала почета поднимались тхэквондисты Анна Поддубская и Даниил Сидоров.

Всего на счету сборной России 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На одно золото россиян опередила команда Великобритании - 33-27-35. Лидируют же паралимпийцы Китая - 77-46-44.

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