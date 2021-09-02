Сборная России опустилась на третье место в общем зачете Паралимпиады

Российская команда уступила второе место в общекомандном зачете Паралимпийских игр в Токио.

В девятый день Паралимпиады российские спортсмены завоевали восемь медалей. В четверг спортсмены из России не сумели ни разу подняться на высшую ступень пьедестала почета.

При этом были завоеваны три серебряные медали. Их обладателями стали пловцы Вячеслав Емельянцев и Валерия Шабалина, а также Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян в комбинированной эстафете 4х100 м.

Пловцы также смогли завоевать три бронзы - отличились Владимир Даниленко, Александр Скалиух и Вячеслав Ленский. Также на третью ступень пьедестала почета поднимались тхэквондисты Анна Поддубская и Даниил Сидоров.

Всего на счету сборной России 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На одно золото россиян опередила команда Великобритании - 33-27-35. Лидируют же паралимпийцы Китая - 77-46-44.