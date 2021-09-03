Полузащитник "Милана" Кастильехо может перейти в ЦСКА

Итальянский футбольный клуб "Милан" сообщил об интересе к полузащитнику Саму Кастильехо со стороны московского ЦСКА. Об этом заявил спортивный директор миланского клуба Фредерик Массара. По его словам, ЦСКА заинтересован в подписании контракта с футболистом.

"Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу", - приводит слова Массары Sport24.

Речь идет об аренде 26-летнего футболиста, при этом российский клуб может после этого выкупить игрока. Кастильехо, по данным СМИ, должен прибыть в Москву 7 сентября. Это последний день трансферного периода в РПЛ.

Кастильехо известен по выступлению за "Вильярреал", из которого в 2018 году перешел в "Милан".