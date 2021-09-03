Пловец Жданов выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Роман Жданов завоевал пятую медаль на проходящих в Токио Паралимпийских играх. В пятницу он выиграл уже третье золото.

Жданов победил в заплыве на 50 метров на спине в категории S4 с результатом 40,99 секунды. Это новый мировой рекорд, прежний также принадлежал россиянину и был установлен в 2019 году.

Серебро выиграл чех Арност Петрачек, бронза досталась мексиканцу Анхелю де Хесусу Камачо Рамиресу.

В Токио Жданов уже побеждал на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием, в обоих случаях он обновлял мировой рекорд. В заплывах на 100 м и 200 м вольным стилем он становился третьим.

Ранее стало известно, что Жданов станет знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр.

На счету сборной России теперь 33 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые медали.