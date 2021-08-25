Пловец Жданов стал чемпионом Паралимпиады с мировым рекордом

Россиянин Роман Жданов завоевал золото Паралимпийских игр в плавании на 50 м брассом, установив мировой рекорд.

В первый день проходящей в Токио Паралимпиады российские спортсмены завоевали уже третью медаль, две из которых - золотые.

В плавании на 50 метров брассом отличился Роман Жданов, преодолевший дистанцию в классе SB3.

Результат россиянина - 46,49. Он ровно на секунду превзошел время экс-рекордсмена итальянца Эфрема Морелли.

Серебро завоевал представитель Испании Мигель Луке, бронза у японца Такаюки Судзуки.