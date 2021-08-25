Путин: В сентябре пройдет Совет по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин сообщил, что в сентябре состоится заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, посвященное созданию условий для занятий детей спортом.

"В сентябре мы планируем провести Совет по развитию физической культуры и спорта. Особое внимание будет уделено детям, созданию условия для их занятий физкультурой и спортом", - сказал он в среду на заседании президиума Госсовета, которое прошлой в режиме видеоконференции.

Ранее в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что заседание Совета будет приурочено к встрече президента с членами олимпийской сборной России.