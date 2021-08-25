Бейл подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов"

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" пополнил состав 26-летним защитником Гленном Бейлом из Нидерландов. Он является воспитанником "Гронингена", а с 2017 года выступал за "Эммен".

"Гленн Бейл - яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", - прокомментировал переход спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

Сам Бейл рассказал пресс-службе клуба, что ему импонирует быстрый комбинационный футбол в исполнении самарской команды. Интересно, что, по словам игрока, родители его жены ранее жили в Сочи.