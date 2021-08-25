Пловец Даниленко принес России первую медаль Паралимпийских игр

Пловец Владимир Даниленко завоевал первую медаль для России на стартовавшей в Токио Паралимпиаде.
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Даниленко стал третьим на дистанции 100 м на спине, принеся в копилку российской команды первую награду соревнований.
Победу одержал Альберто Абарса из Чили, преодолевший дистанцию за 2 минуты 00,40 секунды.
Серебро завоевал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо - 2.02,47. Результат Даниленко - 2.02,74 секунды.
Соревнования прошли в категории S2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.