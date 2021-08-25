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25.08.2021 23:13
Рубрика: Спорт

Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы

Текст: Максим Домчев
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал клубы, которые поддержали на совещании предложение по отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Рубин" не был единственным клубом, который выступал за полную отмену лимита на легионеров. Многие команды обозначили свою позицию. Полную отмену поддержали "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Динамо", - приводит слова Слуцкого сайт "Рубина".

Наставник добавил, что давно выступает за снятие ограничений по участию легионеров в чемпионате России. По его мнению, это усилит конкуренцию для российских игроков, которые будут конкурировать с иностранным за место в стартовом составе на равных условиях.

В настоящее время в заявку на сезон разрешено вносить 8 легионеров, которые могут одновременно выходить на поле.

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