Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал клубы, которые поддержали на совещании предложение по отмене лимита на легионеров в РПЛ.

"Рубин" не был единственным клубом, который выступал за полную отмену лимита на легионеров. Многие команды обозначили свою позицию. Полную отмену поддержали "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Динамо", - приводит слова Слуцкого сайт "Рубина".

Наставник добавил, что давно выступает за снятие ограничений по участию легионеров в чемпионате России. По его мнению, это усилит конкуренцию для российских игроков, которые будут конкурировать с иностранным за место в стартовом составе на равных условиях.

В настоящее время в заявку на сезон разрешено вносить 8 легионеров, которые могут одновременно выходить на поле.