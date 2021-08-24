Отечественные клубы выступили против отмены лимита на легионеров

На неделе руководители клубов российской Премьер-лиги (РПЛ) в формате видеоконференции обсудили предложения РФС о преобразованиях в системе отечественного футбола. Большинство участников соревнований выступили против как в вопросе изменения формата проведения чемпионата, так и отмены лимита на легионеров.

К сожалению, легионеров уровня Промеса (справа) в нашем футболе не так много, как того хотелось бы. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Буквально за несколько часов до старта совещания с заявлением выступил президент РФС Александр Дюков. Он стал первым главой организации, публично выступившим за полную отмену всяких ограничений на использование иностранных спортсменов. Однако клубы РПЛ восприняли идею Дюкова без должного энтузиазма: 12 из 16 команд не поддержали эту точку зрения. Они выступили за смягчение текущего варианта "8+17" (восемь иностранцев плюс 17 россиян в заявке, без ограничения числа легионеров на поле) и переход к формату "10+15".

Что интересно: один из клубов предложил установить тариф, по которому можно будет выкупить место для иностранца. Соответственно, команда, желающая заявить легионера, может выкупить одну или несколько позиций у другого клуба, который такой потребности не испытывает.

- Ограничения где-то работают и могут быть эффективными, но в какой-то краткосрочный момент. Если у вас есть сильный чемпионат, футболисты, на которых вы рассчитываете в каком-то турнире сборных, то, конечно, можно дать им определенную возможность получить игровую практику, чтобы через год или два они могли успешно выступить на каком-то турнире, - отметил Дюков в интервью "Россия 24".

Впрочем, отметим, что окончательное решение по лимиту на легионеров лежит вне компетенции клубов и РФС - согласно российскому законодательству, санкцию на изменение ограничений должно дать Министерство спорта РФ.

"Как мы заявляли прежде, российскому футболу нужны изменения, поэтому в общей открытой дискуссии мы можем выработать приемлемый вариант. Статус-кво наилучшим вариантом не выглядит. На всех прошедших и предстоящих конференциях клубы могут высказывать любые конструктивные пожелания и предложения. Голосование команд состоится на общем собрании 31 августа. Решение же о формате соревнований закрепляется исполкомом. "Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта РФ", - говорится в заявлении РФС.

До лета 2005 года как такового лимита в российском футболе не было, а имевшиеся правила довольно легко обходились. Достаточно вспомнить исторический матч между ФК "Москвой" и "Динамо", в котором у "бело-голубых" в стартовом составе вышли 11 иностранцев. Впоследствии схема несколько раз менялась ("6+5", "7+4"), пока в 2015 году вопрос о легионерах не вышел на государственный уровень. Изменения, внесенные в Закон "О физической культуре и спорте в РФ", привели к тому, что лимиты во всех игровых видах спорта утверждает минспорта. И ныне действующая система ("8+17") принималась в 2019 году по согласованию со спортивным ведомством.

Где будем смотреть

25 августа, среда, "Матч ТВ"

21.45. "Шахтер" - "Монако". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. "Брондбю" - "Зальцбург". Прямая трансляция.

02.00. "Динамо" Загреб - "Шериф". В записи.

Тем временем

Сегодня определятся последние участники групповой стадии Лиги чемпионов. Они станут известны по итогам ответных матчей раунда плей-офф турнира, в которых сыграют "Динамо" Загреб - "Шериф" (первая игра завершилась со счетом 0:3), "Шахтер" - "Монако" (1:0) и "Брондбю" - "Зальцбург" (1:2). Внимание российских болельщиков будет приковано к противостоянию "Шахтера" с "Монако", за который выступает Александр Головин. К одной из ключевых встреч на старте сезона монегаски и лично Головин подходят не в лучшем настроении: команда потерпела три поражения подряд во всех соревнованиях, а Головин получил прямую красную карточку на прошлых выходных в поединке с "Лансом" (0:2). В случае неудачи в среду "Монако" тем не менее останется в еврокубках. Напомним, что команды, уступившие в раунде плей-офф Лиги чемпионов, автоматически попадают в основную сетку Лиги Европы.