Россия опустилась на 10 строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Россия продолжает сдавать позиции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам квалификационных матчей Лиги чемпионов в рейтинге УЕФА за последние пять сезонов Россия опустилась с 9-го на 10-е место.

Благодаря успеху "Зальцбурга", получившего путевку в групповой раунд ЛЧ, нашу страну опередила Австрия - у нее 31,050 балла. А у России - 30,682.

Впереди групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. В главном турнире выступит "Зенит", оказавшийся в третьей корзине при жеребьевке. В Лиге Европы сыграют "Спартак" и "Локомотив".

Место в таблице коэффициентов определяет количество клубов, которые будут выступать в еврокубках.