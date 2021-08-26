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26.08.2021 01:36
Рубрика: Спорт

Россия опустилась на 10 строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Текст: Максим Домчев
Россия продолжает сдавать позиции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам квалификационных матчей Лиги чемпионов в рейтинге УЕФА за последние пять сезонов Россия опустилась с 9-го на 10-е место.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Определились все участники групповой стадии Лиги чемпионов

Благодаря успеху "Зальцбурга", получившего путевку в групповой раунд ЛЧ, нашу страну опередила Австрия - у нее 31,050 балла. А у России - 30,682.

Впереди групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. В главном турнире выступит "Зенит", оказавшийся в третьей корзине при жеребьевке. В Лиге Европы сыграют "Спартак" и "Локомотив".

Место в таблице коэффициентов определяет количество клубов, которые будут выступать в еврокубках.

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