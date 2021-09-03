В день рождения Льва Толстого знаменитые гроссмейстеры сыграют в "Ясной Поляне"

Начнется турнир в день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 9 сентября, а завершится 12-го. Участники сыграют 9 туров в быстрые шахматы по круговой системе. Это первое подобное состязание в музее-усадьбе "Ясная Поляна".

Как сообщается в пресс-релизе Федерации шахмат России, в Кубке Льва Толстого сыграют известные гроссмейстеры: Аниш Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян (все - Россия), Антон Коробов (Украина), Борис Гельфанд (Израиль) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов напомнил, что Лев Николаевич Толстой - гениальный и всегда актуальный писатель - любил шахматы. Сам много играл, предлагая сыграть партию своим гостям, писал о шахматах, занимавших важное место в его жизни. А турнир приурочен ко дню рождения Толстого и к 100-летию основания музея-усадьбы "Ясная Поляна".