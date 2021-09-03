Россияне преодолели отметку в 100 медалей на Паралимпиаде в Токио

На проходящих в Токио Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали уже более 100 медалей.

Благодаря четырем наградам, завоеванным в утренней части соревнований 3 сентября, сборная России имеет в своем активе уже 101 медаль.

Российские паралимпийцы завоевали 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые медали.

В пятницу россиянин Александр Работницкий выиграл серебро в беге на 1500 метров в классе Т20.

Также серебро завоевала в прыжках в длину в классах Т46/Т47 Александра Могучая.

Метатель копья Алексей Кузнецов также стал вторым в классе F54.

Четвертое серебро на счету гребца Леонида Крылова.