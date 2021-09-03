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03.09.2021 08:52
Рубрика: Спорт

Россияне преодолели отметку в 100 медалей на Паралимпиаде в Токио

Текст: Максим Домчев
На проходящих в Токио Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали уже более 100 медалей.
Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Александра Могучая. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Александра Могучая. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Российская спортсменка, член сборной России (команда ПКР) Александра Могучая. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Благодаря четырем наградам, завоеванным в утренней части соревнований 3 сентября, сборная России имеет в своем активе уже 101 медаль.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Роман Жданов станет знаменосцем команды РФ на закрытии Паралимпиады

Российские паралимпийцы завоевали 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые медали.

В пятницу россиянин Александр Работницкий выиграл серебро в беге на 1500 метров в классе Т20.

Также серебро завоевала в прыжках в длину в классах Т46/Т47 Александра Могучая.

Метатель копья Алексей Кузнецов также стал вторым в классе F54.

Четвертое серебро на счету гребца Леонида Крылова.

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