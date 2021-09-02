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02.09.2021 01:46
Рубрика: Спорт

Карпин: Не могу сказать, что доволен результатом матча с хорватами

Текст: Артур Нанян
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги матча четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в "Лужниках" против хорватов (0:0).

Как оцените результат?

Валерий Карпин: Не могу сказать, что доволен результатом и игрой. Скорее, есть какое-то удовлетворение. Окей, одно очко, двигаемся дальше. Надо думать уже о следующих соперниках - Кипре и Мальте. Волнения нет, есть отходняк.

В нескольких эпизодах действия игроков вызывали у вас раздражение. Что вам не нравилось?

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Валерий Карпин: Оно было связано с необоснованными потерями. Когда торопились, можно было взять паузу с мячом. Но это от большого желания сыграть вперед, приблизиться к чужим воротам. По самоотдаче, борьбе, желании у меня нет никаких вопросов, только благодарность ребятам. Это касается как стартового состава, так и тех, кто вышел на замену.

Как Кафанов объяснил выбор в пользу Гилерме?

Валерий Карпин: Честно говоря, я не спрашивал объяснений. До того, как Витальевич (Виталий Кафанов - прим. "РГ") сказал мне, что играть будет Гилерме, мы обсуждали плюсы и минусы, которые он видит в трех вратарях. Так что лучше спросить у него. В пользу Гилерме говорил его опыт участия в таких матчах.

Что сказали Миранчуку, когда меняли его? Как вам его игра?

Валерий Карпин: Тактическую схему мы не меняли. Заболотный так же вышел на позиции центрального нападающего по схеме 4-3-3. Леше сказал: "Спасибо, молодец, отработал 45 минут, давно столько не играл в официальных встречах, тем более против такого соперника. У него была рваная подготовки, он не в лучшем тонусе.

Рассматривали вариант с выходом в старте Смолова? Понравилась игра Захаряна?

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Валерий Карпин: Было несколько вариантов состава. По поводу Захаряна - считаю, что для 18-летнего футболиста он выступил более чем достойно. До 60-й минуты, пока были силы, абсолютно не выпадал, не было растерянности, не тушевался, все было по делу. Возможно, нашей команде в целом не хватило какой-то паузы. Желание быстро сыграть вперед иногда подводит, поэтому было много потерь мяча.

Был огромный баннер, посвященный вам, продавались шарфы с вашим изображением по 900 рублей. Как относитесь к такой поддержке?

Валерий Карпин: По 900 рублей? По соточке если бы мне отстегивали - было бы вообще нормально (улыбается). А так не надо ничего культивировать. Это все искусственное, долго не работает. Мне лично надо думать об игре.

Понравилась атмосфера на стадионе?

Валерий Карпин: Она была обалденная, огромное спасибо болельщикам. Давно в такой обстановке не играли ни клубы, ни сборная. Думаю, это помогло ребятам биться, бороться и добиться такого результата.

Кипр неожиданно разгромил Мальту, Словения и Словакия не выявили победителя. Как восприняли эти результаты?

Валерий Карпин: Первая реакция, когда слышишь о 3:0 в пользу Мальты - это удивление. Но когда выяснилось, что у киприотов уже в первом тайме было удаление, многое стало ясно. Ничья в матче Словении со Словакией показывает, что у нас ровная группа.

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