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02.09.2021 00:59
Рубрика: Спорт

Франция дома не сумела обыграть Боснию в отборе ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев

Действующий чемпион мира сборная Франции не сумела на своем поле победить команду Боснии и Герцеговины в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Фото: EPA-EFE/Janerik Henriksson
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В группе D Франция принимала команду Боснии и Герцеговины. Французы были явными фаворитами встречи, но пропустили первыми. Ударом из-за пределов штрафной на 36-й минуте ворота хозяев поразил Эдин Джеко.

Однако в концовке тайма французы отыгрались благодаря Антуану Гризманну. В самом начале второго тайма после просмотра VAR арбитр удалил Жюля Кунде. Оставшись вдесятером футболисты сборной Франции так и не смогли вырвать победу.

После четырех туров французы набрали восемь очков и лидируют в группе.

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В группе G сборная Турции сыграла вничью с Черногорией - 2:2. В другом матче сборные Норвегии и Нидерландов также разошлись миром - 1:1. Турки продолжают лидировать.

Команда Дании на своем поле обыграла Шотландию - 2:0. Датчане набрали 12 очков после четырех туров и возглавляют группу F. В другом матче Австрия переиграла Молдавию - 2:0.

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