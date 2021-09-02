Роналду установил мировой рекорд по числу голов за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против сборной Ирландии оформил дубль, принеся команде волевую победу - 2:1. Теперь на его счету 111 голов за сборную - это новый рекорд.

Матч против команды Ирландии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года складывался для Роналду и партнеров не слишком удачно. На 15-й минуте матча португальцы заработали пенальти, но их лидер не сумел переиграть 19-летнего голкипера Гвина Базуну. А в концовке первой половины встречи Джон Иган наказал португальцев за ошибку в обороне.

Такой результат держался до самого завершения матча. И тут Роналду сначала сравнял счет на 90-й минуте, а на шестой компенсированной минуте встречи принес своей команде волевую победу.

Эти гол стали для Роналду 110-м и 111-м в футболке национальной сборной, и он побил рекорд легендарного иранца Али Даеи, который отличился 109 раз.

В другом матче группы А Азербайджан неожиданно проиграл Люксембургу со счетом 1:2.

Португалия с десятью набранными очками лидирует в своей отборочной группе.