Российские волейболисты проиграли Турции на старте чемпионата Европы

В четверг сборная России по волейболу, завоевавшая серебро на Олимпийских играх в Токио, проводила свой стартовый матч в групповом раунде чемпионат Европы. Россиянам противостояла сборная Турции, которую никак нельзя отнести к грандам мирового волейбола.

В первой партии шла упорнейшая борьба, но в концовке удача сопутствовала команде Турции. Во втором сете подопечные Туомаса Саммельвуо сумели взять реванш - 25:21.

Но затем снова что-то пошло не так. Турки сумели выиграть третью партию - 25:21, а затем и четвертую - 25:19. Самым результативным игроком в составе россиян стал Егор Клюка, набравший 20 очков.

4 сентября сборная России встретится с командой Нидерландов.