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03.12.2021 20:15
Рубрика: Спорт

Россиянин переизбран вице-президентом Международного комитета Фэйр Плей

Текст: Михаил Щербань

Дважды Международный комитет Фэйр Плей назначал дату своей Генеральной перевыборной Ассамблеи. И дважды членом Совета приходилось сдавать уже купленные авиабилеты в Будапешт, где находится штаб-квартира организации. Поэтому выборы пришлось проводить голосованием в онлайн-режиме.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По предложению представителя России президентом Международного комитета Фэйр Плей был избран знаменитый венгерский фехтовальщик, врач-кардиолог Йено Камути. Он один из тех немногих президентов международных спортивных организаций, кто накануне летней Олимпиады-2016 выступил в поддержку российских спортсменов.

Затем состоялись выборы и других руководителей мирового Фэйр Плей. Вице-президентом остался председатель Российского комитета Фэйр Плей при национальном Олимпийском комитете, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов. Генеральным секретарем назван Сунил Сабвархал (США). В члены Совета вошли член МОК принцесса Нора Лихтенштейнская, известный прыгун с шестом Кори Тарпенинг (Монако), двукратный чемпион Олимпийских игр Миросла Церар из Словении.

Переизбранные руководители Международного комитета Фэйр Плей оптимистично наметили новую дату теперь уже очного сбора в Будапеште: 24-26 марта 2022 года. Если все состоится, как задумано, главным украшением Гала-вечера станет вручения Трофея Фэйр Плей Никите Павловичу Симоняну "За многолетнюю безупречную карьеру в спорте и большом футболе".

Спорт Спортивная жизнь "Российская газета"