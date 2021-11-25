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25.11.2021 17:01
Рубрика: Спорт

Петра Серлинг стала президентом Международной федерации настольного тенниса

Текст: Николай Долгополов

Чемпионку мира в паре среди спортсменок 45-49 лет избрали президентом на сессии ITTF в американском Хьюстоне. Шведка, возглавляющая компанию по недвижимости в Мальме, с 2009 года отвечала в международной федерации за финансовые вопросы.

Фото: saintho / istock
Мужская сборная РФ стала второй на ЧЕ по настольному теннису

Сорлинг стала третьей женщиной-президентом международной федерации по летним олимпийским видам спорта. Кроме нее это право завоевала еще одна представительница Швеции - президент Международной федерации гольфа Анника Соренстам и испанка Марисоль Кассадо, возглавляющая Международный Союз триатлона.

Задача у Петры Сорлинг непростая. Он нее ждут еще более быстрого продвижения настольного тенниса в ряды финансово-выгодных видов спорта. В адрес прежнего президента летели упреки в том, что по заработкам настольники во множество раз уступают представителям большого тенниса, а между тем неприхотливым пинг-понгом занимаются в 226 странах, входящих в ITTF. Это даже больше, чем в ФИФА - 211.

А пока Конгресс 97 голосами против 46 предоставил право провести чемпионат мира по настольному теннису южнокорейскому городу Пусану, опередившего столицу Аргентины Буэнос-Айрес.

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