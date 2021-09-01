Сын олимпийского чемпиона Тетюхина дебютирует в составе сборной на ЧЕ-2021

Серебряный призер недавней Олимпиады мужская сборная России 2 сентября в финском городе Тампере проведет свой первый матч на групповом этапе финального турнира чемпионата Европы-2021. Соперник далеко не самый сильный - команда Турции.

Ранее Павел Тетюхин играл за Россию только на молодежном уровне, во взрослую команду он приглашен впервые. Фото: FIVB

Соревнования проходят сразу в четырех странах с участием 24 национальных дружин. В других трех шестерках игры состоятся в Кракове (Польша), Таллине (Эстония) и Остраве (Чехия). Те, кто займет место в топ-4, продолжат борьбу в плей-офф. Полуфиналы, сражения за "бронзу" и "золото" - 18-19 сентября в польском Катовице.

Россиянам, помимо Турции, в стране Суоми предстоит встретиться с Нидерландами (4 сентября), хозяевами (5-го), Испанией (7-го) и Северной Македонией (8-го).

Выступаем в таком составе: связующие - Игорь Кобзарь, Павел Панков; диагональные - Федор Воронков, Кирилл Клец; блокирующие - Артем Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев; доигровщики - Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин; либеро - Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Если на Олимпиаде награды добывали 12 волейболистов, то на первенстве континента разрешена более широкая заявка - 14 человек. По сравнению с Токио, на Евро-2021 нет знаменосца всей российской делегации на открытии Игр диагонального нападающего Максима Михайлова, его коллеги по амплуа Виктора Полетаева и доигровщика Дениса Богдана. Последние двое травмировались, у Михайлова накопилась колоссальная усталость, есть смысл поберечь здоровье ключевого игрока на будущее.

Российская мужская сборная становилась сильнейшей на континенте пока только дважды - в 2013 и 2017 годах

Среди пятерых спортсменов, которые добавились в ряды подопечных главного тренера финского специалиста Туомаса Саммелвуо, особняком стоит абсолютный дебютант главной команды страны Павел Тетюхин.

Он сын олимпийского чемпиона Лондона-2012, рекордсмена сборной России по числу проведенных матчей и результативности великого Сергея Тетюхина, ныне занимающего пост генерального менеджера национальной дружины. Павел успел немного поиграть вместе с отцом за белгородское "Белогорье", много раз и успешно выступал за наши сборные резерва разных возрастных категорий на чемпионатах мира и Европы. И вот теперь ему предстоит дебют на самом высоком уровне. Здорово, что в нашем волейболе традиционно есть преемственность.

Где будем смотреть

2 сентября, четверг, "Матч ТВ"

16.40. Россия - Турция. Прямая трансляция.