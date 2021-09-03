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Рубрика: Спорт

Роналду получил в "МЮ" номер, принадлежавший Кавани

Португальский форвард Криштиану Роналду будет выступать в "Манчестер Юнайтед" под своим любимым седьмым номером, сообщает официальный Twitter клуба. В предыдущем сезоне под этим номером за манкунианцев выступал уругваец Эдисон Кавани, но он великодушно уступил его португальцу, взяв себе номер "21".

Фото: GettyImages
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Роналду поблагодарил партнера по атаке и назвал случившееся "невероятным жестом".

Напомним, Криштиану уже выступал за "Манчестер" с 2003 по 2009 год и завоевал там свой первый в карьере "Золотой мяч". После этого в карьере великого португальца были годы выступлений за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Из "старой синьоры" он в конце августа перешел снова к манкунианцам по схеме 2+1 (двухлетний контракт с возможностью продления на год).

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