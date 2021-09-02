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02.09.2021 21:45
Рубрика: Спорт

Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Португалец Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за национальную сборную, который на протяжении 17 лет принадлежал иранцу Али Даеи. Таков один из главных итогов первого сентябрьского игрового дня отборочного турнира ЧМ-2022.

Португалия выиграла в Лиссабоне у Ирландии - 2:1, а Криштиану запросто мог стать антигероем встречи. Все началось со скандала в самом начале матча. На 12-й минуте хозяева получили право на пенальти, который отправился пробивать, разумеется, Роналду. Португалец установил мяч на точку, но дежуривший рядом ирландский защитник Дара О Ши ногой откинул мяч в сторону, за что тут же получил пощечину от Криштиану. Насколько она была сильной, сказать трудно, но ирландец на всякий случай схватился за лицо и присел. Рефери встречи Матей Юг в итоге принял соломоново решение и не стал наказывать никого из участников стычки. А провокация О Ши все же дала плоды: впервые с 2018 года Роналду не реализовал пенальти. До этого он не промахивался шесть раз кряду.

Фото: GettyImages
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Вообще нынешний отборочный цикл складывается для Криштиану как-то нервно. В мартовском матче с Сербией при счете 2:2 судьи не засчитали гол капитана португальской команды уже в добавленное время игры, после чего взбешенный Роналду бросил на газон и пнул капитанскую повязку. Потом футболисту пришлось долго оправдываться за свой поступок. Но в этот раз Криш сумел повернуть концовку в свою пользу.

На 89-й минуте он завис в фирменном высоченном прыжке и головой замкнул навес с правого фланга - 1:1. Тем самым Роналду превзошел рекорд Али Даеи: перед игрой у обоих было по 109 мячей. А уже на 96-й минуте Криштиану опять же ударом головой принес хозяевам труднейшую победу - 2:1. При этом у капитана португальцев стало уже 111 мячей. Ирландия, к слову, 45-я национальная команда, пострадавшая от Криша.

- Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам - матч может складываться нелучшим образом, но они решают его исход, - прокомментировал дубль подопечного главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

А вот слова самого героя и рекордсмена.

- Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего. Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад установить еще одно достижение в моей карьере. Мою мотивацию питает желание играть в футбол, а также недавно заключенный контракт, благодаря которому я вернулся домой, чему рад. Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей.

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Что касается других матчей дня, обращает на себя внимание домашняя ничья действующих чемпионов мира французов с Боснией и Герцеговиной - 1:1. После неудачного Евро-2020, где Франция выбыла уже в 1/8 финала, команда Дидье Дешама продолжает буксовать.

В матче с боснийцами, проходившем в Страсбурге, хозяевам даже пришлось отыгрываться: в конце первого тайма счет открыл Эдин Джеко. Французы отыгрались практически сразу благодаря Антуану Гризманну, но самое сложное их ждало впереди. В дебюте второй половины встречи Жюль Кунде получил прямую красную карточку, и доигрывать матч Франции пришлось в меньшинстве. Команда Дидье Дешама выстояла, но факт в том, что французы не могут выиграть уже четыре матча кряду.

Впрочем, благодаря неожиданной ничьей Украины с Казахстаном (2:2) лидирующие позиции сборной Франции в группе "D" пока не подвергаются сомнению: у "синих" восемь очков, у "жовто-блакитных", идущих вторыми, только четыре.

Роналду мог стать и антигероем матча с Ирландией. В первом тайме он не забил пенальти, а еще поддался на провокацию и отвесил пощечину сопернику 

Самая запутанная ситуация на данный момент в группе "G", в которой на первое место, гарантирующее прямой выход на ЧМ-2022, претендуют сразу четыре команды. И все они встречались между собой: турки разошлись миром с Черногорией - 2:2, а Нидерланды сыграли вничью с Норвегией. У скандинавов очередной гол забил суперфорвард Эрлинг Холанд, на что "оранжевые" ответили точным ударом Дэви Классена - 1:1. После четырех игр у Турции 8 очков, у Нидерландов, Норвегии и Черногории по семь.

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