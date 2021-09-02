Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Португалия выиграла в Лиссабоне у Ирландии - 2:1, а Криштиану запросто мог стать антигероем встречи. Все началось со скандала в самом начале матча. На 12-й минуте хозяева получили право на пенальти, который отправился пробивать, разумеется, Роналду. Португалец установил мяч на точку, но дежуривший рядом ирландский защитник Дара О Ши ногой откинул мяч в сторону, за что тут же получил пощечину от Криштиану. Насколько она была сильной, сказать трудно, но ирландец на всякий случай схватился за лицо и присел. Рефери встречи Матей Юг в итоге принял соломоново решение и не стал наказывать никого из участников стычки. А провокация О Ши все же дала плоды: впервые с 2018 года Роналду не реализовал пенальти. До этого он не промахивался шесть раз кряду.
Вообще нынешний отборочный цикл складывается для Криштиану как-то нервно. В мартовском матче с Сербией при счете 2:2 судьи не засчитали гол капитана португальской команды уже в добавленное время игры, после чего взбешенный Роналду бросил на газон и пнул капитанскую повязку. Потом футболисту пришлось долго оправдываться за свой поступок. Но в этот раз Криш сумел повернуть концовку в свою пользу.
На 89-й минуте он завис в фирменном высоченном прыжке и головой замкнул навес с правого фланга - 1:1. Тем самым Роналду превзошел рекорд Али Даеи: перед игрой у обоих было по 109 мячей. А уже на 96-й минуте Криштиану опять же ударом головой принес хозяевам труднейшую победу - 2:1. При этом у капитана португальцев стало уже 111 мячей. Ирландия, к слову, 45-я национальная команда, пострадавшая от Криша.
- Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам - матч может складываться нелучшим образом, но они решают его исход, - прокомментировал дубль подопечного главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
А вот слова самого героя и рекордсмена.
- Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего. Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад установить еще одно достижение в моей карьере. Мою мотивацию питает желание играть в футбол, а также недавно заключенный контракт, благодаря которому я вернулся домой, чему рад. Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей.
Что касается других матчей дня, обращает на себя внимание домашняя ничья действующих чемпионов мира французов с Боснией и Герцеговиной - 1:1. После неудачного Евро-2020, где Франция выбыла уже в 1/8 финала, команда Дидье Дешама продолжает буксовать.
В матче с боснийцами, проходившем в Страсбурге, хозяевам даже пришлось отыгрываться: в конце первого тайма счет открыл Эдин Джеко. Французы отыгрались практически сразу благодаря Антуану Гризманну, но самое сложное их ждало впереди. В дебюте второй половины встречи Жюль Кунде получил прямую красную карточку, и доигрывать матч Франции пришлось в меньшинстве. Команда Дидье Дешама выстояла, но факт в том, что французы не могут выиграть уже четыре матча кряду.
Впрочем, благодаря неожиданной ничьей Украины с Казахстаном (2:2) лидирующие позиции сборной Франции в группе "D" пока не подвергаются сомнению: у "синих" восемь очков, у "жовто-блакитных", идущих вторыми, только четыре.
Самая запутанная ситуация на данный момент в группе "G", в которой на первое место, гарантирующее прямой выход на ЧМ-2022, претендуют сразу четыре команды. И все они встречались между собой: турки разошлись миром с Черногорией - 2:2, а Нидерланды сыграли вничью с Норвегией. У скандинавов очередной гол забил суперфорвард Эрлинг Холанд, на что "оранжевые" ответили точным ударом Дэви Классена - 1:1. После четырех игр у Турции 8 очков, у Нидерландов, Норвегии и Черногории по семь.