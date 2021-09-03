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03.09.2021 19:33
Рубрика: Спорт

Карпин назвал потерю Фернандеса и Ионова перед матчем с Кипром чувствительной

Текст: Максим Домчев
В субботу сборная России проведет пятый матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. На выезде команда Валерия Карпина встретится с Кипром. Наставник россиян на предматчевой пресс-конференции отметил кадровые потери команды - из-за повреждений встречу пропустят Марио Фернандес и Алексей Ионов.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Самые чувствительные потери - Марио Фернандес и Алексей Ионов. Не стал бы говорить про травмы, есть дискомфорт. Если бы игра была через два дня, то, возможно, оба были бы в составе. После интенсивной для нас игры с хорватами у них появился дискомфорт, и рисковать футболистами, играя через два дня на третий, не будем и не можем", - приводит слова Карпина РИА Новости.

Фото: ТАСС
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Наставник российской команды также отметил, что игру соперника уже разобрали.

"Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, Кипр будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать", - сказал он.

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