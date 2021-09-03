Карпин назвал потерю Фернандеса и Ионова перед матчем с Кипром чувствительной

"Самые чувствительные потери - Марио Фернандес и Алексей Ионов. Не стал бы говорить про травмы, есть дискомфорт. Если бы игра была через два дня, то, возможно, оба были бы в составе. После интенсивной для нас игры с хорватами у них появился дискомфорт, и рисковать футболистами, играя через два дня на третий, не будем и не можем", - приводит слова Карпина РИА Новости.

Наставник российской команды также отметил, что игру соперника уже разобрали.

"Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, Кипр будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать", - сказал он.