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03.09.2021 07:34
Рубрика: Спорт

Фомин из-за травмы покинул расположение сборной России

Текст: Максим Домчев
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин получил повреждение и покинул расположение сборной России.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В четверг стало известно, что Фомин не сможет принять участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года против команд Кипра и Мальты. Как сообщает сайт РФС, игрок покинул расположение сборной из-за проблем со здоровьем.

Фото: Артем Локалов
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"Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", - сказал врач сборной России Владимир Хайтин.

Помимо Фомина, сбор национальной команды также покинул вратарь Сергей Песьяков. Ранее в расположение клуба был отправлен защитник Дмитрий Чистяков.

Сборная России 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября примет Мальту в Москве.

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