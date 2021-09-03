Фомин из-за травмы покинул расположение сборной России

Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин получил повреждение и покинул расположение сборной России.

В четверг стало известно, что Фомин не сможет принять участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года против команд Кипра и Мальты. Как сообщает сайт РФС, игрок покинул расположение сборной из-за проблем со здоровьем.

"Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", - сказал врач сборной России Владимир Хайтин.

Помимо Фомина, сбор национальной команды также покинул вратарь Сергей Песьяков. Ранее в расположение клуба был отправлен защитник Дмитрий Чистяков.

Сборная России 4 сентября на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября примет Мальту в Москве.